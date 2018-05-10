Эксперт оценил вклад «Сахалина» и «Туапсе» в операцию на Мадагаскаре

Москва, 10 мая. Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков рассказал о значении операции «Броненосец» и участии в ней советских танкеров.

С 5 мая по 6 ноября 1942 года на территории Мадагаскара, которого не обошла стороной Вторая мировая война, была проведена важнейшая стратегическая операция. Вооруженные силы Великобритании, Южно-Африканского союза и Австралии воспрепятствовали военно-морским силам Японии и вишистской Франции организовать военную базу на острове. В случае провала было бы оборвано морское сообщение Британии с Индией и Австралией.

«Индийский океан и Мадагаскар имели огромное значение, так как это было одно из направлений, где могло возникнуть полноценное взаимодействие Германии, Японии и сил вишистской Франции», — отметил Сергей Простаков в беседе с изданием "Инфореактор".

Лидерами союзных стран было принято решение начать операцию «Броненосец», немалую роль в которой сыграли советские танкеры «Сахалин» и «Туапсе», силами которых из Порт-Саида в порты Южной Африки было доставлено более 15 тысяч тонн топлива.

«Операция советских танкеров «Сахалин» и «Туапсе», доставивших топливо для союзников во время кругосветного перехода группы кораблей во главе с ледоколом «Микоян», стала примером взаимодействия и боевого сотрудничества», — заключил Простаков.

Ранее, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также отметил огромный вклад Советского Союза в победу над фашизмом.