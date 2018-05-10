Песков не стал комментировать слухи об отношениях между Вексельбергом и адвокатом Трампа

Москва, 10 мая. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков никак не прокомментировал запущенные недавно слухи об особых отношениях между российским миллиардером Виктором Вексельбергом и адвокатом президента США Майклом Коэном.

В ходе пресс-брифинга у Пескова спросили, «что Кремлю известно» о том, что Вексельберг, якобы, дал полмиллиона долларов адвокату Трампа, чтобы тот передал их порноактрисе Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании Трампа.

«Ничего неизвестно», — отрезал в ответ Песков.

Напомним, противники Трампа использовали против него показания Сторми Дэниэлс, которая заявила, что получила деньги от адвоката Трампа за молчание о своих интимных отношениях с тогда кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

Американские СМИ неоднократно и с неизвестной степенью достоверности писали об отношениях действующего президента США со многими женщинами, в том числе порнозвездами — однако слухи о том, что огромные деньги, выплаченные Дэниэлс за молчание, мог дать российский бизнесмен, незамедлительно были использованы противниками Трампа для того, чтобы обосновать версию о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году.