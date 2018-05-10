Меню
Политика
Песков не стал комментировать слухи об отношениях между Вексельбергом и адвокатом Трампа
Новости Сирии
Сирия: САА перебрасывает подкрепление на запад провинции Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    Песков не стал комментировать слухи об отношениях между Вексельбергом и адвокатом Трампа

    257

    Песков не стал комментировать слухи об отношениях между Вексельбергом и адвокатом Трампа

    Москва, 10 мая. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков никак не прокомментировал запущенные недавно слухи об особых отношениях между российским миллиардером Виктором Вексельбергом и адвокатом президента США Майклом Коэном.

    В ходе пресс-брифинга у Пескова спросили, «что Кремлю известно» о том, что Вексельберг, якобы, дал полмиллиона долларов адвокату Трампа, чтобы тот передал их порноактрисе Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании Трампа.

    «Ничего неизвестно», — отрезал в ответ Песков.

    Напомним, противники Трампа использовали против него показания Сторми Дэниэлс, которая заявила, что получила деньги от адвоката Трампа за молчание о своих интимных отношениях с тогда кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

    Песков не стал комментировать слухи об отношениях между Вексельбергом и адвокатом Трампа

    Американские СМИ неоднократно и с неизвестной степенью достоверности писали об отношениях действующего президента США со многими женщинами, в том числе порнозвездами — однако слухи о том, что огромные деньги, выплаченные Дэниэлс за молчание, мог дать российский бизнесмен, незамедлительно были использованы противниками Трампа для того, чтобы обосновать версию о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.