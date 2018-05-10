Открытие Крымского моста без Путина представить сложно — Песков

Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Владимира Путина ожидают на открытии Крымского моста.

«Не буду раньше времени анонсировать дату открытия моста. Очевидно, что автомобильная очередь стройки завершена. Открытие этого колоссального объекта без президента представить сложно», — сказал Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее «Газета.Ru» писала, что президента РФ Владимира Путина ожидают на открытии Крымского моста.