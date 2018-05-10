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Открытие Крымского моста без Путина представить сложно — Песков
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    Открытие Крымского моста без Путина представить сложно — Песков

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    Открытие Крымского моста без Путина представить сложно — Песков

    Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Владимира Путина ожидают на открытии Крымского моста.

    «Не буду раньше времени анонсировать дату открытия моста. Очевидно, что автомобильная очередь стройки завершена. Открытие этого колоссального объекта без президента представить сложно», — сказал Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Ранее «Газета.Ru» писала, что президента РФ Владимира Путина ожидают на открытии Крымского моста.

    Автор: Юлия Майорова
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