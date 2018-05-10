Глава МИД ФРГ прокомментировал обмен ударами между Ираном и Израилем 

Москва, 10 мая. Как и другие представители стран Запада, глава МИД Германии Хайко Маас возложил на Иран ответственность за обмен ракетными ударами между иранскими силами в Сирии и израильскими войсками на Голанских высотах. Самым важным в сложившейся ситуации, подчеркнул он, является не допустить дальнейшей эскалации.

Напомним, по данным Минобороны РФ, именно Израиль нанес первый удар по проправительственным силам Ирана в Сирии — ранее Тель-Авив неоднократно наносил подобные удары и предупреждал, что пойдет на любые шаги, чтобы избежать укрепления иранских сил вблизи своих границ. Повторный ракетный удар со стороны Израиля был встречен ПВО Сирии, но накрыл ряд объектов, принадлежащих Сирии, в том числе было попадание в жилой комплекс в Дамаске. К счастью, никто не погиб.

BREAKING: #Syria is retaliating against #Israeli strikes! Syria is launching MRLS at the Israeli occupied Golan Heights! pic.twitter.com/nGYNEYUWo4 — Partisangirl ???????? (@Partisangirl) May 9, 2018

Маас в связи с ситуацией заявил, что «Израиль имеет право на самооборону».