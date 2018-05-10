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Глава МИД ФРГ прокомментировал обмен ударами между Ираном и Израилем
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    Глава МИД ФРГ прокомментировал обмен ударами между Ираном и Израилем

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    Глава МИД ФРГ прокомментировал обмен ударами между Ираном и Израилем

    Москва, 10 мая. Как и другие представители стран Запада, глава МИД Германии Хайко Маас возложил на Иран ответственность за обмен ракетными ударами между иранскими силами в Сирии и израильскими войсками на Голанских высотах. Самым важным в сложившейся ситуации, подчеркнул он, является не допустить дальнейшей эскалации.

    Напомним, по данным Минобороны РФ, именно Израиль нанес первый удар по проправительственным силам Ирана в Сирии — ранее Тель-Авив неоднократно наносил подобные удары и предупреждал, что пойдет на любые шаги, чтобы избежать укрепления иранских сил вблизи своих границ. Повторный ракетный удар со стороны Израиля был встречен ПВО Сирии, но накрыл ряд объектов, принадлежащих Сирии, в том числе было попадание в жилой комплекс в Дамаске. К счастью, никто не погиб.

    Маас в связи с ситуацией заявил, что «Израиль имеет право на самооборону».

    «Мы с большой озабоченностью за этим наблюдаем, следим за сообщениями об иранских ракетах против израильских постов. Это является провокацией, которую мы осуждаем самым резким образом, — объявил немецкий министр. — Тем не менее, решающим является то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации, это часть нашей беседы сегодняшней».

    Глава МИД ФРГ прокомментировал обмен ударами между Ираном и Израилем 

    Автор: Валентин Меликов
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