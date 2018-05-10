Сирия: высокопоставленный командир ССА ликвидирован в провинции Даръа

Дамаск, 10 мая. Высокопоставленный командир боевиков был ликвидирован неизвестными на северо-западе провинции Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, один из командиров Свободной сирийской армии (ССА) Хамад Сари Аль-Шаркави был убит неизвестными на шоссе Шейх-Саид-Нава в провинции Даръа. Аль-Шаркави возглавлял одно из крупнейших подразделения ССА в провинции Даръа. К настоящему моменту ни одна группировок не взяла на себя ответственность за его убийство.

Стоит отметить, что за минувший месяц правительственные войска Сирии укрепили свои позиции на северо-востоке провинции Даръа, а также вернули под свой контроль позиции в районе населенного пункта Таль Аль-Шаер. Ожидается, что в ближайшее время сирийская армия начнет полномасштабную операцию против террористов в провинции Даръа.