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Делегации 12 стран приедут в Донецк в годовщину провозглашения ДНР
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    Делегации 12 стран приедут в Донецк в годовщину провозглашения ДНР

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    Делегации 12 стран приедут в Донецк в годовщину провозглашения ДНР

    Донецк, 10 мая. Политики и общественники из 12 стран мира примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине со дня провозглашения ДНР, сообщили в МИД республики.

    В Донецк 11 мая приедут делегации из двенадцати стран мира, в том числе России, ЛНР, Южной Осетии, Абхазии, сообщили в министерстве иностранных дел ДНР. По данным ведомства, республику посетят представители Бельгии, ФРГ, Испании, Сербии, Финляндии, Франции, Швейцарии.

    Ожидаются встречи делегаций с главой ДНР Александром Захарченко. Напомним, что в столице республики 11 мая состоятся концерты Олега Газманова, группы группы «Фабрика» и Алексея Гомана. День республики является государственным праздником, который отмечается с 2014 года.

    Автор: Ирина Селезнева
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