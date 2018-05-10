Верховный суд запретил блокировать сайты без ведома их владельцев

Москва, 10 мая. Верховный суд РФ обязал все суды взаимодействовать с владельцами или представителями интернет-ресурсов, которым может грозить блокировка.

«В ходе подготовки (подобного — прим. ФАН) административного дела к судебному разбирательству судья определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение», — сообщается в кассационном определении, представленном судом в ходе рассмотрения дела о сайте bitcoininfo.ru.

Ранее владелец ресурса обратился в суд после того, как его не допустили к рассмотрению дела о блокировке сайта. Верховная судебная инстанция России признала требование истца законным, запретив блокировать сайты без ведома их владельцев.