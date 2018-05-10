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Лавров объяснил, как США нарушили резолюцию Совбеза ООН выходом из сделки с Ираном
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    Лавров объяснил, как США нарушили резолюцию Совбеза ООН выходом из сделки с Ираном

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    Лавров объяснил, как США нарушили резолюцию Совбеза ООН выходом из сделки с Ираном

    Москва, 10 мая. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, связанную с выходом США из соглашения о иранской ядерной сделке. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 10 мая.

    Лавров заявил, что, решив выйти из иранской ядерной сделки, США нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН. По его словам, принятое Вашингтоном решение выйти из данной сделки угрожает обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Infox.ru.

    «У нас вызывает серьезную озабоченность решение администрации США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, тем самым совершив существенное нарушение резолюции Совета Безопасности 2231, которая одобрила этот план, сделала его тем самым частью международного права», — отметил Лавров.

    Российский дипломат высказал мнение, что отмена антииранских санкций не подлежит пересмотру.

    Автор: Дарья Смолина
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