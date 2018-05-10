Сирия сегодня: от удара Израиля погибли три человека, Иран не атаковал Голанские высоты

Сирия, 10 мая. Во время удара Тель-Авива по САР, погибли три человека. Иранский парламент заявил, что вооруженные силы страны не атаковали ЦАХАЛ. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Атака Израиля

Три человека погибли и еще двое получили серьезные осколочные ранения во время ракетного удара ВВС Израиля по правительственным объектам Сирии. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на заявление генерального командования армии САР.

«Попадание нескольких ракет израильского врага привело к гибели трех человек, двое других пострадали», — значится в заявлении командования.

Как сообщается, ракетная атака Тель-Авива привела к большим материальным потерям: были разрушены радиолокационная станция, склад с боеприпасами и несколько батальонов противовоздушной обороны.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что 10 мая в период с 1.45 до 3.45 утра под предлогом ответа на обстрел израильских позиций в районе Голанских высот со стороны иранских формирований армия Израиля нанесла удар по территории Сирии.

Тегеран не наносил ударов по Голанским высотам

Тегеран не наносил ударов по Израилю — это был ответ Сирии на агрессию Тель-Авива, заявил зампредседателя комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги.

«Иран непричастен к вчерашнему ракетному удару по Израилю. Когда мы нанесли удар по ИГ1 (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.) в Дейр эз-Зор, мы объявили об этом сразу. В Сирии нет иранских военных и нет баз. Израиль врет. Вчера удар нанесла Сирия и это ответ на многочисленные нападения на эту страну. Израиль должен понять, что ситуация изменилась и агрессия не пройдет без ответа», — подчеркнул иранский парламентарий в интервью агентству РИА Новости.

Напомним, ЦАХАЛ сообщал, что минувшей ночью атаковал десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям «Аль-Кудс» в Сирии. Представитель армии Израиля подчеркнул, что Тель-Авив заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии.

Восстановление переговоров в Женеве

Российская Федерация будет прилагать всевозможные усилия для скорейшего возобновления переговоров по САР в Женеве. Кроме того, в Москве считают, что проведенная 14 апреля ракетная атака со стороны США, Франции и Великобритании нелегитимна и наносит прямой ущерб политическому процессу в Сирии. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы привлекли внимание к тому, что ракетные удары, абсолютно нелегитимные, которые были нанесены Соединенными Штатами, Великобританией и Францией по Сирийской Арабской Республике, под надуманным химическим предлогом до того, как ОЗХО могла повести соответствующую инспекцию в месте, где, как утверждается, могла состояться химическая атака, эти удары, конечно, нанесли очень сильный урон усилиям по активизации политического процесса», — подчеркнул дипломат.

Он также подчеркнул, что во время переговоров с немецким коллегой, стороны коснулись ситуации и в сирийском урегулировании. Россия и ФРГ сошлись во мнении, что Согласно резолюции Совета Безопасности ООН №2254, в соответствии с которой сам сирийский народ, сами сирийские группы, должны договариваться о будущем своей страны при поддержке международного сообщества под эгидой Организации Объединенных Наций.

«Тем не менее, российская сторона будет добиваться скорейшего возобновления переговоров в Женеве на основе резолюции 2254 и решений конгресса Сирийского национального диалога в Сочи», — заключил Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.