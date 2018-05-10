Эксперт объяснил, как торговая война Китая и США поможет в развитии АПК Дальнего Востока

Москва, 10 мая. Торговая война Китая и США, в частности отказ Пекина от закупок американских сои и кукурузы, поможет в развитии агропромышленного комплекса Дальнего Востока, считает президент группы компаний «Арника» Александр Генералов.

По его словам, Дальний Восток сможет увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в десятки раз. Генералов отметил, что после прекращения закупок у США Китай будет искать новые рынки, и российский Дальний Восток, по мнению эксперта, для этого идеальный кандидат.

«Перспектива развития сельского хозяйства на востоке России изначально лежит исключительно во включенности в систему разделения труда АТР. Рынки Китая, Японии, Южной Кореи и их технологии — вот ключевые пазлы, без которых невозможно обсуждать всерьез развитие», — объяснил Генералов в интервью РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что потребность в сое, кукурузе и рисе в Азиатско-Тихоокеанском регионе очень большая. Он напомнил, что соя и кукуруза выращиваются в Амурской области, Хабаровском и Приморском крае. Пока, по словам Генералова, российские соя и кукуруза не смогут наполовину покрыть запросы только японских компаний, однако это создает большой потенциал для роста экспорта.

Чтобы разрешить проблему, Генералов призвал привлекать инвестиции в дальневосточный агропромышленный комплекс, решить проблему с инфраструктурой хранения, переработки и логистики.

Напомним, в апреле в ответы на намерение США значительно повысить пошлины на целый ряд ввозимых из Китая товаров Пекин ввел пошлины в размере 25% на 106 американских товаров. В их число попали соевые бобы, автомобили и химическая продукция. В мае ряд СМИ сообщили о том, что Китай практически прекратил закупку соевых бобов и кукурузы у США.