Песков оценил возможность телефонного разговора лидеров «нормандской четверки»

Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, планируется ли проведение телефонных переговоров лидеров стран «нормандской четверки».

«Пока таких разговоров не было, если будут инициативы», — отметил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложение по министерской встрече «нормандской» четверки.

Напомним, как заявлял президент России Владимир Путин, комментируя возможность включения США в «нормандский формат», заявил, что это зависит не от России, «но мы не против».

«Нормандская четверка» («нормандский формат») — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (России, Франции, Украины и Германии) по урегулированию ситуации на востоке Украины, в Крыму и по вопросам исполнения минских соглашений.