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Политика
Главы МИД России и Германии обменялись оценками по «делу Скрипалей»
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    Главы МИД России и Германии обменялись оценками по «делу Скрипалей»

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    Главы МИД России и Германии обменялись оценками по «делу Скрипалей»

    Берлин, 10 мая. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что обсудил в ходе переговоров в четверг с главой дипломатического ведомства России Сергеем Лавровым «дело Скрипалей». Он отметил, что немецкие власти ждут от Москвы более «конструктивной позиции».

    «Мы говорили также о деле Скрипаля. С нашей точки зрения, с российской стороны было мало готовности поучаствовать в конструктивном расследовании этих фактов. Мы не договорились здесь ни о чем, не пришли ни к какой договоренности», — отметил немецкий министр.

    По словам Мааса, у Берлина и Москвы различные оценки, которыми в ходе встречи министры обменивались. Немецкой стороне хотелось бы, чтобы «у России была более конструктивная позиция, что касается оценки работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», передает РИА Новости.

    «Мы не считаем, что эту организацию следует каким-то образом дискредитировать», — резюмировал он.

    Напомним, в британском Солсбери 4 марта текущего года были отравлены экс-офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало резкое ухудшение российско-британских отношений. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 под названием «Новичок» причастна РФ. Москва это категорически отрицает.

    Автор: Дана Балан
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