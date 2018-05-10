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ЦАХАЛ не смог прокомментировать данные Минобороны РФ о сбитых израильских ракетах в Сирии
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    ЦАХАЛ не смог прокомментировать данные Минобороны РФ о сбитых израильских ракетах в Сирии

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    ЦАХАЛ отказался комментировать данные Минобороны РФ о сбитых ПВО Сирии израильских ракетах

    Тель-Авив, 10 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать данные Минобороны России о перехвате более половины ракет силами ПВО Сирии.

    Напомним, минувшей ночью ВВС Израиля атаковали позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии, а также  места дислокации проиранских вооруженных формирований.

    «В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито», — сообщили сегодня в Минобороны

    После ответного удара проиранских сил Израиль нанес массированный ракетный удар, частично перехваченный силами ПВО Сирии. В результате израильской атаки были ранены несколько мирных жителей, а также уничтожены объекты инфраструктуры республики.

    В Минобороны РФ уточнили, что в ударе были задействованы 28 израильских самолетов F-15 и F-16, атаковавших свои цели с помощью 60 ракет, более десятка тактических ракет были запущены с земли.

    «Мы отказываемся от комментариев по этому поводу», — сказала сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля в комментарии агентству РИА Новости.

    Израильская сторона также не сообщила о количестве и видах вооружений, использованных ей при атаке 10 мая. При этом в ЦАХАЛе утверждают, что авиаудары стали ответом на попытку ракетного обстрела их позиций на Голанских высотах.

    Автор: Алексей Громов
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