ЦАХАЛ не смог прокомментировать данные Минобороны РФ о сбитых израильских ракетах в Сирии

Тель-Авив, 10 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать данные Минобороны России о перехвате более половины ракет силами ПВО Сирии.

Напомним, минувшей ночью ВВС Израиля атаковали позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии, а также места дислокации проиранских вооруженных формирований.

«В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито», — сообщили сегодня в Минобороны

После ответного удара проиранских сил Израиль нанес массированный ракетный удар, частично перехваченный силами ПВО Сирии. В результате израильской атаки были ранены несколько мирных жителей, а также уничтожены объекты инфраструктуры республики.

В Минобороны РФ уточнили, что в ударе были задействованы 28 израильских самолетов F-15 и F-16, атаковавших свои цели с помощью 60 ракет, более десятка тактических ракет были запущены с земли.

«Мы отказываемся от комментариев по этому поводу», — сказала сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля в комментарии агентству РИА Новости.

Израильская сторона также не сообщила о количестве и видах вооружений, использованных ей при атаке 10 мая. При этом в ЦАХАЛе утверждают, что авиаудары стали ответом на попытку ракетного обстрела их позиций на Голанских высотах.