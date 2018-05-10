Лавров разъяснил главе МИД ФРГ позицию России по сохранению транзита газа через Украину

Москва, 10 мая. Несмотря на продолжение реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», который экономически оправдан и необходим Европе, Москва готова обсуждать с Киевом частичное сохранение газового транзита через Украину, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров. Важно, чтобы Москве не пытались навязать этот транзит насильно, подчеркнул он.

Тема украинского газового транзита поднималась в ходе переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Лавров напомнил, что Россия никогда не заявляла, что принципиально отказывается от использования украинского газового транзита.

«Президент Путин уже говорил, говорило руководство Газпрома, министерства энергетики, что мы не против того, чтобы сохранился определенный объем транзита через Украину. Главное — чтобы это было экономически обоснованно, а не политически навязано», — подчеркнул Лавров, отметив, что Москва готова к соответствующим консультациям в Киеве.

Между тем, напомнил он, ни в России, ни в Германии «нет сомнений в том, что «Северный поток — 2» необходим».

«Достаточно упомянуть, что длина, протяженность трубы будет, по-моему, почти в два раза короче, чем труба, которая сейчас доходит до Германии через Украину, и стоимость транзита будет в полтора где-то раза дешевле», — отметил министр.

Напомним, ранее в «Газпроме» заявляли, что все необходимые разрешения на проведение строительства газопровода в водах Балтийского моря должны быть получены в течение первого полугодия 2018 года.