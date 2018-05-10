Глава Южной Осетии и власти ЛНР почтили память жертв украинской агрессии в Донбассе

Луганск, 10 мая. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник возложили цветы к мемориалу жертв украинской агрессии в поселке Видное.

В церемонии возложения цветов к памятнику «Не забудем, не простим» приняли участие также глава Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, члены делегации из Южной Осетии. Анатолий Бибилов и Леонид Пасечник почтили память жертв украинской агрессии.

Напомним, что летом 2014 года в результате осады Луганска со стороны ВСУ город остался без электроэнергии. Погибших жителей ЛНР захоронили на территории поселка Видное. По данным волонтеров, в братской могиле могут быть похоронены до пятисот человек.