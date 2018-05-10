Завуалированный протекционизм: в Кремле отреагировали на решение США по ядерной сделке с Ираном

Москва, 10 мая. Шаги США по разрыву ядерной сделки с Ираном идут вразрез с международными нормами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что европейские столицы выражали свою обеспокоенность в связи с подрывом интересов компаний, которые осуществляют свою деятельность в Иране, и которые могут столкнуться в санкциями в США», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли страны Европы выполнять условия ядерной сделки.

«Фактически речь идет о завуалированном протекционизме. Речь на самом деле о шагах, которые идут вразрез с нормами, — заявил Песков. — Безусловно, идет напряженная работа, в том числе со стороны юристов».

Ранее, и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что решение США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий в нарушение резолюции Совета Безопасности 2231 вызывает серьезную озабоченность Москвы.