Сирия: САА продолжает теснить террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 10 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают масштабную наступательную операцию против террористов на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, подразделения сирийских войск отбили у боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) более 1,5 тысяч квадратных метров в пустыне Бадия. Кроме того, сирийская армия взяла под свой контроль стратегически важные дороги в районе города Меядин.

Источник отметил, что в ближайшее время штурмовые отряды САА получат подкрепление в виде бронетехники, что позволит быстро ликвидировать оставшиеся очаги сопротивления террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.