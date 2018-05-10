Меню
Новости Сирии
Сирия: САА продолжает теснить террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
Происшествия
Торговый центр эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА продолжает теснить террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

    50

    Сирия: САА продолжает теснить террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

    Дамаск, 10 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают масштабную наступательную операцию против террористов на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, подразделения сирийских войск отбили у боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) более 1,5 тысяч квадратных метров в пустыне Бадия. Кроме того, сирийская армия взяла под свой контроль стратегически важные дороги в районе города Меядин.

    Источник отметил, что в ближайшее время штурмовые отряды САА получат подкрепление в виде бронетехники, что позволит быстро ликвидировать оставшиеся очаги сопротивления террористов ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.