Доделкам-переделкам исключительное нет: Лукашенко запретил убыточные проекты

Минск, 10 мая. Глава Белоруссии Александр Лукашенко поставил запрет предприятиям на создание убыточных и дотационных проектов.

Президент Белоруссии во время совещания о перспективах развития ОАО «Гродно Азот» предельно жестко сформулировал стратегическую задачу в этой области: необходимо дальнейшее обновление производственных мощностей и внедрение современных перспективных технологий, сохранение и расширение рынков сбыта.

«Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается», — заявил президент.

По мнению Лукашенко, потребность в азотных удобрениях в мире будет расти, а вместе с тем должны расти и объемы выращиваемой продукции.

«Мощности комбината отработали более 30 лет. Используемые технологии не позволяют полноценно конкурировать с зарубежными производителями аналогичной продукции», — считает Лукашенко.

Отмечено также, что более половины производимых на «Гродно Азоте» удобрений поставляется для сельскохозяйственных организаций Белоруссии, поэтому эффективность предприятия напрямую связана с его стабильной работой.

Ранее Лукашенко заявил, какими видит отношения с Россией после переизбрания Владимира Путина президентом.