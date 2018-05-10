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Экономика
Доделкам-переделкам исключительное нет: Лукашенко запретил убыточные проекты
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    Доделкам-переделкам исключительное нет: Лукашенко запретил убыточные проекты

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    Доделкам-переделкам исключительное нет: Лукашенко запретил убыточные проекты

    Минск, 10 мая. Глава Белоруссии Александр Лукашенко поставил запрет предприятиям на создание убыточных и дотационных проектов.

    Президент Белоруссии во время совещания о перспективах развития ОАО «Гродно Азот» предельно жестко сформулировал стратегическую задачу в этой области: необходимо дальнейшее обновление производственных мощностей и внедрение современных перспективных технологий, сохранение и расширение рынков сбыта.

    «Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается», — заявил президент. 

    По мнению Лукашенко, потребность в азотных удобрениях в мире будет расти, а вместе с тем должны расти и объемы выращиваемой продукции.

    «Мощности комбината отработали более 30 лет. Используемые технологии не позволяют полноценно конкурировать с зарубежными производителями аналогичной продукции», — считает Лукашенко.

    Отмечено также, что более половины производимых на «Гродно Азоте» удобрений поставляется для сельскохозяйственных организаций Белоруссии, поэтому эффективность предприятия напрямую связана с его стабильной работой.

    Ранее Лукашенко заявил, какими видит отношения с Россией после переизбрания Владимира Путина президентом.

    Автор: Екатерина Кухарева
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