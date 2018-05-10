Донбасс: ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР из тяжелых орудий

Донецк, 10 мая. Населенные пункты на горловском направлении попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, украинские военные открывали огонь по поселку Широкая Балка, району Зайцево и шахты имени Гагарина, а также по населенному пункту Комсомолец на северо-западе Горловки.

ВСУ применили минометы, артиллерию, вооружение БМП, автоматические гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По населенным пунктам были выпущены десятки мин и снарядов.

Напомним, в апреле 2014 года киевское руководство объявило о начале военных действий против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.