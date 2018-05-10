Меню
Новороссия
Донбасс: ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР из тяжелых орудий
Политика
Лавров объяснил, как США нарушили резолюцию Совбеза ООН выходом из сделки с Ираном
Следующая новость
Загрузка...

    Донбасс: ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР из тяжелых орудий

    52

    Донбасс: ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР из тяжелых орудий

    Донецк, 10 мая. Населенные пункты на горловском направлении попали под обстрелы со стороны ВСУ. 

    Как сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, украинские военные открывали огонь по поселку Широкая Балка, району Зайцево и шахты имени Гагарина, а также по населенному пункту Комсомолец на северо-западе Горловки.

    ВСУ применили минометы, артиллерию, вооружение БМП, автоматические гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По населенным пунктам были выпущены десятки мин и снарядов.

    Напомним, в апреле 2014 года киевское руководство объявило о начале военных действий против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.