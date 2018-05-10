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Нацизм поднимает голову: Лукашевич рассказал о тревожной ситуации в США, Прибалтике и Украине
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    Нацизм поднимает голову: Лукашевич рассказал о тревожной ситуации в США, Прибалтике и Украине

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    Нацизм поднимает голову: Лукашевич рассказал о тревожной ситуации в США, Прибалтике и Украине

    Москва, 10 мая. Подъем неонацизма в Европе является серьезной угрозой демократии. Таким мнением поделился постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании совета организации в Вене.

    Мероприятие было посвящено процессу героизации нацизма в некоторых странах ОБСЕ.

    «Нацизм поднимает голову… на пространстве ОБСЕ. 16 марта в Латвии в очередной раз состоялось шествие ветеранов Латышского добровольческого легиона «Ваффен СС». Снисходительное отношение к фактам прославления нацистов и маршам легионеров СС  — опасно и недальновидно, поскольку может обернуться новыми трагедиями», — подчеркнул Лукашевич.

    Он также напомнил о ситуации в Эстонии, где «нацистским преступникам устанавливают памятники» и проводят встречи ветеранов дивизий СС. Пугающая ситуация с проявлением радикального национализма, по словам Лукашевича, сложилась и в США.

    «По оценкам американских правозащитников, в США действуют более 900 различных «групп ненависти», пропагандирующих нетерпимость на основе религии, расы или половой принадлежности…» — привел пугающую статистику постпред России при ОБСЕ.

    Не забыл Лукашевич упомянуть и про наиболее проблемную в вопросе противодействия реабилитации нацизма страну — Украину. Он подчеркнул, что при попустительстве киевских властей в стране нацистские подразделения (например, запрещенный в РФ «Правый сектор»)1, буквально «инкорпорированы в силовые структуры».  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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