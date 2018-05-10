Москва «очень серьезно» предупредила Вашингтон насчет вмешательства в дела РФ и стран Азии через СМИ

США планируют выделить 15 миллионов долларов на снижение «влияния» российских СМИ на страны Центральной Азии, об этом сообщает RT со ссылкой на контракт Агентства по международному развитию США (USAID).

В частности, речь идет о Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. По мнению Соединенных Штатов, российский медиаконтент якобы «играет ключевую роль в формировании общественного мнения жителей данного региона». Америка планирует профинансировать создание там «независимых» СМИ.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей осудил планы США.

«Если мы говорим, например, про Казахстан, если руководство этой страны примет подобное решение, то никакие планы США на него не повлияют. Это будет решение суверенного государства, с которым у России особые отношения, там проживает 30%, если не больше, русских, 100% населения говорит на русском языке. Кроме того, у РФ и Казахстана есть совместные и очень серьезные планы», — говорит парламентарий.

США, пытаясь оторвать Казахстан от России, проводят такую же политику, как и в отношении Украины, Белоруссии, Армении, Молдавии, не говоря уже о Прибалтике, продолжает парламентарий.

«Безусловно, это недружественный акт, который для нас неприемлем. Мы очень серьезно предупреждаем наших американских «партнеров» о том, что подобные действия — это вмешательство во внутренние дела как стран Центральной Азии, так и России», — предостерег Франц Клинцевич.

Ранее США неоднократно вмешивались во внутренние дела других государств, нередко их действия сопровождались государственными переворотами. Например, агрессивные методы США привели к смене режимов и кровопролитию в Ливии, Ираке и на Украине.

Кроме того, США всячески пытаются свергнуть режим легитимно избранного президента Сирии Башара Асада, однако благодаря поддержке России Асад успешно восстанавливает контроль над территориями, которые ранее были захвачены террористами, поддерживаемыми Соединенными Штатами.