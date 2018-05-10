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Немцы доверяют России больше, чем США — опрос
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    Немцы доверяют России больше, чем США — опрос

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    Немцы доверяют России больше, чем США — опрос

    Берлин, 10 мая. Жители Германии доверяют России больше, чем США, показали результаты опроса, которые публикует Bayerischer Rundfunk.

    В Германии провели опрос, чтобы определить степень доверия немцев к другим странам. Наибольшим расположением жителей ФРГ пользуется Франция: ее президенту Эммануэлю Макрону доверяют почти 90% респондентов. Более половины участников опроса (57%) высказываются за углубление сотрудничества в рамках Евросоюза.

    России доверяют только 30% немцев. Однако еще меньше показатель у США: только у  25% жителей Германии эта страна не вызывает подозрений.

    Самым популярным национальным политиком в Германии оказалась канцлер Ангела Меркель. Ее работу отметили 51% немцев.

    Немцы доверяют России больше, чем США — опрос

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения Германии и России определяют состояние дел в Европе.

    Автор: Катерина Тимошенская
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