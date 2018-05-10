Берлин, 10 мая. Жители Германии доверяют России больше, чем США, показали результаты опроса, которые публикует Bayerischer Rundfunk.

В Германии провели опрос, чтобы определить степень доверия немцев к другим странам. Наибольшим расположением жителей ФРГ пользуется Франция: ее президенту Эммануэлю Макрону доверяют почти 90% респондентов. Более половины участников опроса (57%) высказываются за углубление сотрудничества в рамках Евросоюза.

России доверяют только 30% немцев. Однако еще меньше показатель у США: только у 25% жителей Германии эта страна не вызывает подозрений.

Самым популярным национальным политиком в Германии оказалась канцлер Ангела Меркель. Ее работу отметили 51% немцев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения Германии и России определяют состояние дел в Европе.