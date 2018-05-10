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Политика
Лавров принял предложение главы МИД ФРГ по министерской встрече «нормандской» четверки
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    Лавров принял предложение главы МИД ФРГ по министерской встрече «нормандской» четверки

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    Лавров принял предложение главы МИД ФРГ по министерской встрече «нормандской» четверки

    Москва, 10 мая. Россия готова рассматривать предложение по министерской встрече «нормандской» четверки. Об этом заявил исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в четверг, 10 мая.

    «Коллега упомянул предложение собраться на уровне министров иностранных дел в «нормандском» формате, мы готовы такое предложение рассматривать», — заявил Лавров.

    Российский дипломат отметил, что на встрече с Хайко Маасом обсуждалось конкретное направление такой возможной встречи. По его словам, у Германии есть «собственные идеи» по данной встрече.

    Автор: Дарья Смолина
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