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Глава Ульяновска Сергей Панчин досрочно ушел в отставку
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    Глава Ульяновска Сергей Панчин досрочно ушел в отставку

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    Глава Ульяновска Сергей Панчин досрочно ушел в отставку

    Ульяновск, 10 мая. Глава Ульяновска Сергей Панчин досрочно сложил полномочия в ходе внеочередного заседания Ульяновской городской думы, сообщили в пресс-службе местного парламента. 

    Депутаты Ульяновской городской думы поддержали решение Сергея Панчина о досрочном прекращении полномочий на посту главы города. Отбор кандидатур начнется 9 июня, до этого момента исполняющим обязанности главы администрации назначен Вадим Андреев.

    Панчин отметил, что хотел бы видеть Ульяновск в числе передовых российских городов. Из 80 столиц регионов в 42 городах запущена система единоначалия (отказ от разделения должностей мэра и главы администрации). Чиновник считает, что таким образом важные вопросы города будут решаться намного оперативнее.

    Автор: Ирина Селезнева
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