Глава Ульяновска Сергей Панчин досрочно ушел в отставку

Ульяновск, 10 мая. Глава Ульяновска Сергей Панчин досрочно сложил полномочия в ходе внеочередного заседания Ульяновской городской думы, сообщили в пресс-службе местного парламента.

Депутаты Ульяновской городской думы поддержали решение Сергея Панчина о досрочном прекращении полномочий на посту главы города. Отбор кандидатур начнется 9 июня, до этого момента исполняющим обязанности главы администрации назначен Вадим Андреев.

Панчин отметил, что хотел бы видеть Ульяновск в числе передовых российских городов. Из 80 столиц регионов в 42 городах запущена система единоначалия (отказ от разделения должностей мэра и главы администрации). Чиновник считает, что таким образом важные вопросы города будут решаться намного оперативнее.