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Курс доллара на Московской бирже упал ниже 62 рублей
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    Курс доллара на Московской бирже упал ниже 62 рублей

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    Курс доллара на Московской бирже упал ниже 62 рублей

    Москва, 10 мая. Курс доллара на Московской бирже (MOEX) в четверг просел ниже отметки в 62 рубля за доллар — такой низкий курс наблюдался в последний раз 27 апреля, когда доллар резко пошел вверх.

    Как свидетельствуют данные Московской биржи, около 14.20 в четверг курс доллара просел до отметки в 61,95 рублей за доллар, после чего началась постепенная коррекция. По сравнению с моментом завершения предыдущих торгов — трейдеры ушли на выходной вечером 8 мая — курс просел примерно на 2%.

    Ранее в апреле, напомним, курс доллара после стремительного роста просел до уровня в 60,87 рублей за доллар, однако затем смог подрасти. В настоящее время, как отмечают эксперты «Интерфакс», курс рубля растет вследствие резкого роста нефтяных котировок — после того, как президент США Дональд Трамп заявил об одностороннем разрыве «ядерной сделки» с Ираном и скором возобновлении действия антииранских санкций нефтяные котировки начали расти.

    Курс доллара на Московской бирже упал ниже 62 рублей

    Автор: Валентин Меликов
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