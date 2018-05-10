Курс доллара на Московской бирже упал ниже 62 рублей

Москва, 10 мая. Курс доллара на Московской бирже (MOEX) в четверг просел ниже отметки в 62 рубля за доллар — такой низкий курс наблюдался в последний раз 27 апреля, когда доллар резко пошел вверх.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, около 14.20 в четверг курс доллара просел до отметки в 61,95 рублей за доллар, после чего началась постепенная коррекция. По сравнению с моментом завершения предыдущих торгов — трейдеры ушли на выходной вечером 8 мая — курс просел примерно на 2%.

Ранее в апреле, напомним, курс доллара после стремительного роста просел до уровня в 60,87 рублей за доллар, однако затем смог подрасти. В настоящее время, как отмечают эксперты «Интерфакс», курс рубля растет вследствие резкого роста нефтяных котировок — после того, как президент США Дональд Трамп заявил об одностороннем разрыве «ядерной сделки» с Ираном и скором возобновлении действия антииранских санкций нефтяные котировки начали расти.