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Ученые узнали, как на женщин влияют фото худых девушек
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    Ученые узнали, как на женщин влияют фото худых девушек

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    Ученые узнали, как на женщин влияют фото худых девушек

    Лондон, 10 мая. Научные сотрудники из Оксфордского университета выяснили, что просмотр фотографий худых женщин заметно увеличивает неудовлетворенность собственным телом.

    По мнению британских психологов, на представительниц прекрасной половины человечества угнетающе действуют фотографии других женщин, если те более стройные. Внешнего вида «моделей» достаточно, чтобы большинство женщин начало испытывать дискомфорт и неудовлетворенность собственным телом.

    В ходе эксперимента британские специалисты испытали 90 молодых женщин с индексом массы тела от 19 до 25 кг/кв.м (принято за норму — Прим.ред.). Испытуемым показывали снимки стройных, обычных женщин и дам в теле, после чего проводили опрос. В результате удалось установить, что те из опрошенных, кому показывали фото более стройных девушек, начинали считать себя полными, даже если ранее были о себе другого мнения.

    Многие эксперты полагают, что современные стандарты женской красоты для большинства представительниц слабой половины человечества недостижимы, из-за этого у более полных девушек возникают разные расстройства психики, а также нарушения в питании.

    Автор: Дана Балан
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