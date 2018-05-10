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Украинские военные подрываются на своих же минных полях — ЛНР
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    Украинские военные подрываются на своих же минных полях — ЛНР

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    Украинские военные подрываются на своих же минных полях — ЛНР

    Луганск, 10 мая. Украинские военные продолжают подрываться на своих же минных полях, при этом тщательно скрывают данные факты от своего командования. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «По данным нашей разведки, 7 мая при проведении патрулирования местности в районе н.п. Золотое, наряд 14 омбр вышел на свое минное поле, которое не было обозначено на карте. В результате подрыва на мине трое военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести, — рассказал Марочко.

    Он подчеркнул, что факт случившегося командование тщательно скрывало от вышестоящего руководства.

    Автор: Дарья Фролова
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