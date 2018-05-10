«Газпром» отреагировал на претензии Польши по строительству «Северного потока – 2»

Москва, 10 мая. Компания «Газпром» отреагировала на претензии Польши по строительству «Северного потока – 2», подтвердив получение письма от антимонопольного регулятора Польши «UOKiK».

Как уточнили в управлении информации газового холдинга, в настоящее время компания изучает письмо.

«Мы подтверждаем, что получили письмо от антимонопольного регулятора Польши «UOKiK» и сейчас находимся в процессе его изучения», — приводит сообщение управления ТАСС.

Напомним, накануне польское управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) заявило о начале антимонопольного расследования в отношении «Газпрома», а также других акционеров, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2».