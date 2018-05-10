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«Газпром» отреагировал на претензии Польши по строительству «Северного потока – 2»
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    «Газпром» отреагировал на претензии Польши по строительству «Северного потока – 2»

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    «Газпром» отреагировал на претензии Польши по строительству «Северного потока – 2»

    Москва, 10 мая. Компания «Газпром» отреагировала на претензии Польши по строительству «Северного потока – 2», подтвердив получение письма от антимонопольного регулятора Польши «UOKiK».

    Как уточнили в управлении информации газового холдинга, в настоящее время компания изучает письмо.

    «Мы подтверждаем, что получили письмо от антимонопольного регулятора Польши «UOKiK» и сейчас находимся в процессе его изучения», — приводит сообщение управления ТАСС.

    Напомним, накануне польское управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) заявило о начале антимонопольного расследования в отношении «Газпрома», а также других акционеров, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

    Автор: Василий Котов
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