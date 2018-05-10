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Пройдете за символическую плату: украинские военные открыли бизнес на КПП в Донбассе
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    Пройдете за символическую плату: украинские военные открыли бизнес на КПП в Донбассе

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    Пройдете за символическую плату: украинские военные открыли бизнес на КПП в Донбассе

    Луганск, 10 мая. Украинское военное руководство организовало систему заработка с последующей передачей денег вышестоящему командованию на контрольных пунктах въезда-выезда. Об этом в четверг на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. 

    «С начала так называемой операции объединенных сил, украинское командование первым делом организовало систему заработка, с последующей передачей денег вышестоящему командованию на контрольных пунктах въезда-выезда», — приводит комментарий Марочко корреспондент Федерального агентства новостей.

    Он объяснил, что военнослужащие открыли нехитрый бизнес и взимают плату с граждан за ускоренный проход через КПП в Донбассе.

    «Так, на КПП Станица Луганская военнослужащие 80 отдельной десантно-штурмовой бригады в искусственно созданных с их стороны очередях предлагают гражданам «быстро пройти» через КПП за «символическое» вознаграждение от 100 до 400 гривен. За час по системе быстрого прохода ВСУшники проводят порядка 20 человек», — подчеркнул подполковник.

    Напомним, что на КПП «Станица Луганская» регулярно образуются большие очереди, люди порой стоят целый день, чтобы попасть на территорию Украины.

    Автор: Дарья Фролова
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