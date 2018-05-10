Крупный пожар в столице Киева
Киев, 10 мая. На киевском острове Гидропарк загорелся спортивный зал.
По данным Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Киева, площадь пожара составила 300 кв. м. Через 40 минут после поступления сигнала о возгорании, пожар удалось локализовать.
Продолжается ликвидация пожара, для этого привлечено 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава.
Пожар не повлиял на работу метро, станция «Гидропарк» работает в обычном режиме.
Ранее известно, что при пожаре в жилом доме Оренбургсокой области погибли три человека, следователи выясняют обстоятельства происшествия.