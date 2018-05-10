Сирия: боевики продолжают покидать южные районы Дамаска

Дамаск, 10 мая. Новая партия боевиков готовится покинуть южные районы Дамаска, откуда будет переправлена в северные районы Сирии. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, очередная партия боевиков со своими семьями готовятся покинуть города Ялда, Бабила и Бейт-Сахм, которые расположены на юге Дамаска. В ближайшее время боевики вместе со своими семьями будут переправлены в северные районы Сирии.

Напомним, в начале мая благодаря усилиям представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии была освобождена от экстремистов Восточная Гута, которую покинули более 40 тысяч боевиков. Сейчас анклав находится под полным контролем властей Сирии.