Сирия, 10 мая. Сирийские системы ПВО уничтожили около половины ракет Израиля, выпущенных по САР. Турция направила новые военные конвои для создания наблюдательных пунктов в Хаме. Продолжается эвакуация боевиков из Хомса в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили около половины ракет Израиля, выпущенных по САР; сбросили листовки боевикам в провинции Даръа; готовятся к началу эвакуации 3-й партии боевиков из Хомса в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА на окраине города Даръа.

ВС Ирака: задержали трех боевиков ИГ1 в провинции Мосул в Ираке.

Курды: продолжают вести бои с террористами ИГ в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: завершили обучение новой группы бойцов для зачистки Африна; направили военные конвои для строительства новых пунктов наблюдения на севере Хамы.

Международная коалиция: провела более 40 авианалетов в Дейр-эз-Зоре после возобновления операции «Буря Джазиры».

Провинция Дамаск

Поступают сообщения о том, что в результате израильской атаки опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников в Дамаске и Эль-Кунейтре были убиты порядка 20 бойцов проасадовских сил. Об этом заявляет военный источник в сети Twitter (AlArabiya_Brk). Тем не менее официального подтверждения данная информация пока не получила. Согласно сведениям новостного агентства Sky News Arabia, около половины ракетных снарядов, выпущенных Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), были уничтожены.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Daily Sabah сообщает о том, что в Турции завершилось обучение партии бойцов, которые будут направлены в кантон Африн на северо-западе Алеппо. Более 600 выпускников в возрасте от 18 до 45 лет продолжат разминирование территорий от мин и СВУ, оставленных курдскими террористами, а также займутся восстановлением разрушенных зданий. Напомним, турецкие вооруженные силы совместно с союзными им бригадами Сирийской свободной армии (ССА) зачистили территории Африна от радикальных курдских формирований в середине марта. Тем не менее перед тем, как оставить данные территории, курды заложили множество бомб в ранее оккупированных районах, вследствие чего могут пострадать мирные жители, постепенно возвращающиеся в свои дома. Ранее в административном центре кантона также был создан временный местный совет, в состав которого вошли 20 человек: 11 курдов, восемь арабов и один туркмен. Все они были избраны по итогам голосования, в котором приняли участие высокопоставленные лица и сановники города.

Провинция Хомс

Тем временем в район Ар-Растана начали прибывать автобусы для перевозки третьей партии боевиков в провинции Алеппо и Идлиб в рамках мирного соглашения, достигнутого благодаря усилиям сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон, передает агентство новостей Syria Watan News. Напомним, накануне эвакуация исламистов приостановилась по просьбе Турции до тех пор, пока все исламисты, вывезенные ранее, не были доставлены в специально созданные лагеря для беженцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор не утихают вооруженные столкновения между силами «Исламского государства»1 и курдскими формированиями, поддерживаемыми ВВС западной коалиции во главе с США. Новостное агентство Euphrates Post заявляет, что за последнюю неделю по укреплениям террористов ИГ в городах Хаджин, Аль-Бухатыр, Аль-Багур было выпущено около 1200 артиллерийских снарядов. Также сообщается о более чем 40 авианалетах международного альянса. Тем не менее все еще не поступало никакой информации об уроне, нанесенном ИГИЛовцам. Напротив, ранее местные военные источники публиковали сообщения о жертвах среди местных жителей.

Провинция Даръа

На окраинах административного центра провинции возобновились боестолкновения между правительственными подразделениями и отрядами вооруженной оппозиции. Согласно данным информационного портала Syria 24, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла опорные пункты боевиков в квартале Аль-Маншия. Удары были нанесены в ответ на провокационные обстрелы со стороны джихадистов. О нанесенном радикалам уроне пока не сообщалось. Между тем военнослужащие сил САР сбросили листовки с вертолетов ВВС Сирии над оккупированными исламистами районами Даръа с требованием добровольно сдать занимаемые позиции.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (turkySyr1) сообщает о том, что на северо-запад Хамы в район города Калаат Аль-Мадик прибыл турецкий военный конвой для строительства нового контрольно-пропускного пункта, предназначенного для мониторинга за соблюдением перемирия в северной зоне деэскалации. Кроме того, вооруженные силы Турции вошли в населенный пункт Кафр Набуда, где также будет установлен пункт наблюдения. Об этом сообщает Twitter-канал (MGhorab3). Напомним, Анкара занимается развертыванием КПП в рамках условий мирного соглашения, заключенного в Астане.

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что в провинции Мосул прошла спецоперация вооруженных сил Ирака, в ходе которой удалось арестовать трех террористов «Исламского государства». ИГИЛовцы были обнаружены в населенном пункте Хамам Аль-Алиль на юге региона. Задержанные предстанут перед судом по обвинению в терроризме. Напомним, накануне в Мосуле также был арестован сообщник боевиков. Таким образом, несмотря на то, что ИГ как военизированное формирование было полностью уничтожено в конце прошлого года, в стране все еще действуют подпольные группы террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)