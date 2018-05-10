Эксперт оценил грамотную работу РКН в ситуации с Telegram

Блокировка шести подсетей Google, введенная ранее из-за запрета мессенджера Telegram, снята, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 миллионов IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, регулятор добавил, что подсети были разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних Интернет-ресурсов. Однако, подчеркивается, что мониторинг использования мессенджером Павла Дурова заблокированных сетей будет продолжаться.

Противостояние с правоохранительной системой

Независимый аналитик, публицист Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что вместо того, чтобы выполнить требования закона и решение суда, руководство Telegram сознательно пошло на противостояние с правоохранительной системой государства. Налицо провокация: используя все новые IP-адреса, мессенджер подставляет под удар добросовестные интернет-ресурсы. При этом общественное мнение, естественно, винит во всём регулятора — Роскомнадзор.

«Почему-то Дурова не смущают даже финансовые траты на эту игру, и это еще раз говорит о том, что его действия граничат с политической акцией и рассчитаны на дивиденды от участия в антироссийской истерии. Провокация ведется профессионально и относительно успешно, но понятно, что победителем в этой игре Telegram не будет. В этой непростой ситуации Роскомнадзор довольно грамотно работает с общественным мнением: открыл горячую линию, налаживает диалог — проводит встречи с представителями бизнес-сообщества и Интернет-ассоциациями. Результат не заставил себя ждать: регулятор уже начал снимать блокировки с законопослушных сайтов», — пояснил Юрий Голубь.

Кроме того, судя по всему, заметил эксперт, противостояние во многом пошло на пользу Роскомнадзору: постепенно вырабатываются более совершенные и безопасные методы ограничения доступа к противозаконной информации.

«Так что, очевидно, эпопея близится к логичному концу: Telegram потеряет российский рынок, и через пару месяцев о нем уже мало кто будет помнить. Сделает ли скандал Telegram более популярным в других странах? Большой вопрос. Вряд ли контролирующие ведомства других стран станут долго терпеть любимый ресурс террористов и наркоторговцев, который к тому же ярко демонстрирует свою политическую ангажированность», — резюмировал Юрий Голубь.

Отметим, что проблемы, которые затронули добросовестные сайты, связаны с тем, что Telegram «прыгает» по IP законопослушных порталов, таким образом подставляя их под удар.

13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории Российской Федерации. В ходе исполнения решения суда Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-серверов, предоставлявших доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые использовались Telegram для обхода блокировок.