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«Так побежали за 4G, что 3G потеряли»: Гройсман пожаловался на украинский Интернет
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    «Так побежали за 4G, что 3G потеряли»: Гройсман пожаловался на украинский Интернет

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    «Так побежали за 4G, что 3G потеряли»: Гройсман пожаловался на украинский Интернет

    Киев, 10 мая. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на территории страны серьезные проблемы с мобильным Интернетом.

    Гройсман обратил внимание, что с запуском 4G на Украине в некоторых районах почему-то появились проблемы с работой 3G.

    «У нас было 2G, 3G, теперь 4G. Я думаю, что со мной согласятся украинцы: во многих городах у нас уже даже и 3G перестало работать, — констатировал украинский премьер. — Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по дороге».

    Он добавил, что Национальная комиссия регулирования связи и информатизации намерена проверить качество предоставления этих услуг.

    «Если кто-то говорит, что это такой транзитный период с 3G к 4G, хорошо, я согласен», — добавил он, но потребовал сделать его бесплатным.

    «Так побежали за 4G, что 3G потеряли»: Гройсман пожаловался на украинский Интернет

    Автор: Катерина Тимошенская
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