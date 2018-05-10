«Так побежали за 4G, что 3G потеряли»: Гройсман пожаловался на украинский Интернет

Киев, 10 мая. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на территории страны серьезные проблемы с мобильным Интернетом.

Гройсман обратил внимание, что с запуском 4G на Украине в некоторых районах почему-то появились проблемы с работой 3G.

«У нас было 2G, 3G, теперь 4G. Я думаю, что со мной согласятся украинцы: во многих городах у нас уже даже и 3G перестало работать, — констатировал украинский премьер. — Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по дороге».

Он добавил, что Национальная комиссия регулирования связи и информатизации намерена проверить качество предоставления этих услуг.