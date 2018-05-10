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ВСУ прячут дальнобойную артиллерию, прикрываясь мирными жителями — ЛНР
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    ВСУ прячут дальнобойную артиллерию, прикрываясь мирными жителями — ЛНР

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    ВСУ прячут дальнобойную артиллерию, прикрываясь мирными жителями — ЛНР

    Луганск, 10 мая. Украинские военнослужащие продолжают скрывать дальнобойную артиллерию под видом мирных хозяйственных объектов, тем самым прикрываясь мирными жителями. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    «Украинское командование продолжает наращивать группировку сил и средств вблизи линии соприкосновения. Нашей разведкой установлено прибытие гаубичной артиллерийской батареи 80 одшбр, состоящей из пяти единиц 122-мм гаубиц Д–30 и 10 единиц автомобильной техники, на территорию молочно-товарной фермы в населенном пункте Войтово», — рассказал Марочко.

    По его словам, украинские каратели продолжают скрывать дальнобойную артиллерию под видом мирных хозяйственных объектов, используя щит из мирных жителей.

    Автор: Дарья Фролова
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