МИД РФ надеется на скорое возобновление рейсов между Россией и курортами Египта

Казань, 10 мая. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва надеется на скорейшее возобновление полетов на египетские курорты на побережье Красного моря.

«Надеемся, что не за горами то время, когда будут возобновлены полеты на египетские курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх, которые являются излюбленными местами отдыха россиян», — заявил Богданов.

Он также добавил, что открытие генерального консульства в Хургаде является не только символичным, но и «практически важным шагом», так как после возобновления авиарейсов данная дипмиссия сможет обслуживать российских туристов на египетских курортах.

«Это показатель того, что мы готовимся к возобновлению полетов и потока туристов», — сказал Богданов.

Напомним, регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом было прервано с 2015 до 2018 года. В апреле текущего года авиасообщение было восстановлено, когда был запущены прямые рейсы между Москвой и Каиром. Накануне исполняющий обязанности министра транспорта России Максим Соколов заявил, что Москва рассматривает возможность расширения регулярного авиасообщения между регионами РФ и Египта.