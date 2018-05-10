Меню
Политика
РФ будет углублять отношения с Ираном, несмотря на выход США из ядерной сделки — Рябков
Новости Сирии
Сирия: высокопоставленный командир ССА ликвидирован в провинции Даръа
Следующая новость
Загрузка...

    РФ будет углублять отношения с Ираном, несмотря на выход США из ядерной сделки — Рябков

    75

    РФ будет углублять отношения с Ираном, несмотря на выход США из ядерной сделки — Рябков

    Тегеран, 10 мая. Россия готова к углублению отношений с Ираном, несмотря на решение Вашингтона выйти из ядерной сделки, передает агентство Fars. Замглавы МИД России Сергей Рябков находится с визитом в Тегеране. 

    Российский дипломат Сергей Рябков встретился с иранским коллегой Аббасом Арагчи, который курирует выполнение соглашение по ядерной сделке.

    «Несмотря на решение США о выходе из международного соглашения — ядерной сделки по Ирану, — Москва твердо привержена углублению связей с Ираном», — сказал Рябков.

    Президент США Дональда Трамп 8 мая объявил о выходе США из ядерной сделки, пообещав вновь ввести санкции против Ирана. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.