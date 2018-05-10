РФ будет углублять отношения с Ираном, несмотря на выход США из ядерной сделки — Рябков

Тегеран, 10 мая. Россия готова к углублению отношений с Ираном, несмотря на решение Вашингтона выйти из ядерной сделки, передает агентство Fars. Замглавы МИД России Сергей Рябков находится с визитом в Тегеране.

Российский дипломат Сергей Рябков встретился с иранским коллегой Аббасом Арагчи, который курирует выполнение соглашение по ядерной сделке.

«Несмотря на решение США о выходе из международного соглашения — ядерной сделки по Ирану, — Москва твердо привержена углублению связей с Ираном», — сказал Рябков.

Президент США Дональда Трамп 8 мая объявил о выходе США из ядерной сделки, пообещав вновь ввести санкции против Ирана.