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Новости Сирии
Дамаск сообщил о гибели троих военных в результате атаки ВВС Израиля
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    Дамаск сообщил о гибели троих военных в результате атаки ВВС Израиля

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    Дамаск сообщил о гибели троих военных в результате атаки ВВС Израиля

    Дамаск, 10 мая. Ракетные удары израильских ВВС привели к гибели троих военнослужащих САР, еще двое были ранены. Об этом информирует агентство SANA, ссылаясь на командование ВС Сирии.

    Отмечается также, что в результате бомбардировки оказались уничтожены радарная станция, склад боеприпасов, а также несколько расчетов противовоздушной обороны.

    Напомним, ранее стало известно, что Израиль нанес удар по позициям проиранских подразделений в районе сирийского города Аль-Баас. Проиранские силы ответили своим ракетным ударом. В ходе новой атаки со стороны Израиля ПВО Сирии отразили несколько десятков ракет, часть которых тем не менее долетела до Дамаска.  

    Автор: Федор Веснин
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