Звезды российской эстрады приехали в столицу Донецкой народной республики с концертной программой ко Дню Победы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В парке им. Щербакова для жителей Донбасса выступили экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Виктория Цыганова и Александр Маршал. Артисты приезжают сюда уже не в первый раз. Здешнюю публику они давно полюбили, и стараются на каждый праздник порадовать жителей Новороссии своим творчеством.

«Сегодня я прошла в колонне «Бессмертного полка». Я и предположить не могла, что два моих деда, которые участвовали в Великой Отечественной войне, пройдут по святой земле Донбасса – это моя личная радость и гордость», — рассказывает Виктория Цыганова.

На концерт приехал и глава ДНР Александр Захарченко. На торжестве он наблюдал не столько за происходящим на сцене, сколько за мирными жителями, наслаждающимися праздником.

«Сегодня мы поздравляем наших ветеранов. Я вам расскажу одну историю. Правда, она очень печальная, — обратился Александр Захарченко к жителям Донбасса. — Братья и сестры! В 2015 году мы поздравляли ветеранов, проживающих на территории ДНР. Их было 3 714 человек. До этого дня дожили 684 героя. Вы знаете, эти люди сделали великий подвиг — они просто подарили нам жизнь. И в этот святой для нас день я хочу попросить вас об одном: наши ветераны будут живы до тех пор, пока мы о них помним. Пусть память о них живет в наших сердцах и сердцах наших внуков. С Днем Победы!»

Вечер завершился праздничным салютом в центре города в 21.30. Люди наслаждались яркими красками и радовались, что эти залпы раздаются во имя мира и не принесут крови и разрушений.

А тем временем украинские силовики направили людям свои «поздравления» — обстреляли поселок Зайцево. Но жители прифронтовых районов верят: однажды и здесь воцарится мир, и выстрелы станут слышны только в дни салютов.