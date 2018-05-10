Эксперт рассказал, кто поддержит Иран в санкционном противостоянии с США

После выхода из ядерной сделки Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Ирана, заявила официальный представитель администрации американского президента Сара Сандерс.

Как сообщает Reuters, меры ограничительного воздействия могут быть одобрены уже на следующей неделе. Это делается для того, чтобы Тегеран не смог развивать якобы существующую в стране ядерную программу. При этом США будут продолжать оказывать «максимальное давление на Тегеран», так как санкции, введенные до заключения соглашения, не оказывают должного воздействия.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, разрыв соглашения по иранской ядерной программе говорит о том, что «заключать какие-либо соглашения с США просто невозможно, это бессмысленно».

«Подобные соглашения становятся бессмысленными еще до их заключения, до их подписания, потому что в любой момент сделка и, соответственно, все обязательства, все, что в них прописано, может быть нивелировано по одному лишь желанию западного лидера. Второе — ситуация приведет к явному сближению Ирана с Россией, ведь укрепление санкций в отношении Тегерана приведет к тому, что часть экономики Иран будет ориентировать во внешний мир через Российскую Федерацию. Это может касаться импорта нефти, взаимозачета импорта нефти и многого другого», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей политический аналитик.

Это неизбежно ввиду того, что и Россия, и Иран находятся под санкциями Запада. Кроме Москвы, Тегеран может активней начать взаимодействовать с Китайской Народной Республикой. Безпалько также уверен, что Российской Федерации не стоит опасаться еще большего усиления давления со стороны США.

«Санкции, которые вводятся против Москвы, одной стороной бьют по самой России, а другой по тем странам, которые их вводят или вынуждены их придерживаться. Я напомню, что ранее группа американских бизнесменов просила не вводить санкции против Москвы, потому что они (американский бизнес — прим. ФАН) от этого серьезно пострадают. А уж о европейских странах и говорить нечего, они теряют на порядок больше от прекращения торгово-экономической деятельности с Россией, от прекращения кредитования России. Дело в том, что товарооборот между странами ЕС и РФ на порядок больше, чем между США и РФ. Так что я думаю, если бы против нас хотели ввести серьезные санкции, то их бы уже ввели. Так что серьезно опасаться их не стоит», — продолжает собеседник ФАН.

Становится понятно, что в условиях усиливающейся экономической и военно-политической конкуренции между Россией и США Москве действительно придется оказывать серьезную поддержку Тегерану.

«Действительно, от нас требуют либо сдаться и превратиться в блюдо на столе, либо выдерживать санкционное давление. Мы можем использовать это для того, чтобы осуществлять развитие внутри себя, искать действительных союзников и партнеров, а не надеяться на мифическую демократию, либерализм и прочие ценности, которые Запад всегда исповедовал и которых он на самом деле не придерживается», — заключил Безпалько.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС. Американский президент пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые, если Иран «решит воплотить свои ядерные амбиции».