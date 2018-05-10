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Постпред РФ при ОБСЕ потребовал от Украины освободить задержанных крымчан
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    Постпред РФ при ОБСЕ потребовал от Украины освободить задержанных крымчан

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    Постпред РФ при ОБСЕ потребовал от Украины освободить задержанных крымчан

    Москва, 10 мая. Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич потребовал от Киева немедленно освободить крымчан, задержанных на Украине.

    Дипломат напомнил, что руководитель регионального отделения российской организации «Волонтеры Победы» Елена Одновол была задержана на украинско-российской границе на КПП «Чонгар» 23 апреля. Ей были предъявлены абсурдные обвинения в организации подрывной деятельности. Сейчас капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко остается заложником на Украине, ему запрещено вернуться на Родину.

    «Требуем немедленного освобождения российских граждан», — отметил Лукашевич.

    Напомним, ранее представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что крымских рыбаков задержанного сейнера «Норд» обещали освободить в случае признания ими украинского гражданства и обращения в миграционную службу..

    Автор: Тимур Румянцев
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