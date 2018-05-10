Россию восхитило мужество украинцев, участвовавших в мероприятиях ко Дню Победы — Лукашевич

Вена, 10 мая. Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Москве пришли в восторг от мужества граждан Украины, которые приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 73-й годовщины победы в Великой отечественной войне.

Он подчеркнул, что многие граждане Украины не поддерживают националистические настроения радикалов и неонацистов, а также хранят верность общечеловеческим ценностям.

«Мероприятия в честь Дня Победы, в том числе акция «Бессмертный полк», это продемонстрировали. Восхищаемся мужеством украинцев, которые приняли в них участие», — отметил Лукашевич во время заседания постсовета ОБСЕ.

Напомним, в 2015 году украинская Рада изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как «День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов», а после 2015 года — «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».

Ранее сообщалось, что украинский телеканал «Интер» показал праздничный концерт ко Дню Победы, несмотря на угрозы радикалов.