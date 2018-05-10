Лавров и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Москва, 10 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим немецким коллегой Хайко Маасом ситуацию вокруг соглашения о иранской ядерной сделке после выхода из нее США.

Москва считает важным, чтобы участники атомной сделки с Ираном срочно выработали шаги по сохранению СВПД, сказал Лавров, комментируя встречу с Маасом.

«Особое внимание уделили ситуации, которая сложилась после заявления США о выходе из Совместного плана действий по иранской ядерной программе», — отметил он.

Российский дипломат подчеркнул, что сохранение сделки является необходимым для региональной стабильности и поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения.

«Условились провести соответствующие контакты с нашими германскими коллегами», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ считает, что отмена антииранских санкций, принятая решением Совбеза ООН, не подлежит пересмотру.