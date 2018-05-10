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Лавров и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
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    Лавров и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

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    Лавров и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

    Москва, 10 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим немецким коллегой Хайко Маасом ситуацию вокруг соглашения о иранской ядерной сделке после выхода из нее США.

    Москва считает важным, чтобы участники атомной сделки с Ираном срочно выработали шаги по сохранению СВПД, сказал Лавров, комментируя встречу с Маасом.

    «Особое внимание уделили ситуации, которая сложилась после заявления США о выходе из Совместного плана действий по иранской ядерной программе», — отметил он. 

     Российский дипломат подчеркнул, что сохранение сделки является необходимым для региональной стабильности и поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения. 

    «Условились провести соответствующие контакты с нашими германскими коллегами», — сказал Лавров.

    Глава МИД РФ считает, что отмена антииранских санкций, принятая решением Совбеза ООН, не подлежит пересмотру. 

    Автор: Ирина Селезнева
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