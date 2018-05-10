В Совфеде резко ответили на планы Киева национализировать имущество российских компаний на Украине

В четверг экс-министр юстиции Украины Роман Зварыч, а ныне — депутат Верховной рады предложил законодательно оформить право Украины национализировать имущество российских компаний, действующих в стране.

Согласно законопроекту Зварыча, зарегистрированному в электронной системе украинского парламента, его цель — урегулировать возможность применения «секторальных (без определения круга лиц) санкций о запрете хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украины имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили соответствующие права и интересы Украины, а также установление ответственности за нарушение законодательства о санкциях».

Член Совета Федерации России Игорь Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что «этот законопроект противоречит тем нормам свободы предпринимательства и неприкосновенности частного и корпоративного имущества, которые являются доминирующей частью всей законодательной базы западного мира, западной экономики».

«Если Верховная рада хочет пойти по пути Соединенных Штатов Америки, которые просто захватили дипломатическую собственность Российской Федерации, то это путь в никуда. Если они хотят создавать инвестиционный климат, показывать свою открытость к иностранным инвестициям, приглашать иностранные компании к себе в страну, то это шаг, который просто разрушает доверие к украинским властям. Потому что инициатива Верховной рады означает, что на Украине могут поступить так по отношению к имуществу любых стран, не только России, что Киев не приемлет предпринимательскую свободу и неприкосновенность собственности», — считает сенатор Игорь Морозов, специалист в области международных экономических отношений.

Парламентарий отметил, что сегодня «на Украине возможно все».