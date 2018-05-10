Опубликована схема движения транспорта к открытию Крымского моста

Симферополь, 10 мая. Государственный комитет дорожного хозяйства Крыма опубликовал схему движения транспорта в Крыму к предстоящему открытию моста. Об этом говорится на сайте ведомства.

«На представленной карте отображена схема организации дорожного движения транспорта по территории Крыма на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив и Керченской паромной переправе», — говорится к сообщении.

Как стало известно, все легковые автомобили и пассажирские автобусы смогут передвигаться без ограничений на автомобильных подходах к Крымскому мосту. Транспортные средства, за исключением грузовых, которые будут ехать со стороны Симферополя в направлении Крымского моста, смогут доехать до него по автомобильному подходу, повернув направо в районе транспортной развязки. При этом грузовикам, имеющим максимальную массу более 3,5 тонн, двигающихся со стороны Симферополя придется проехать по Керченской паромной переправе. А грузовым транспортным средствам проезд по Крымскому мост будет запрещен.

«Легковые транспортные средства и пассажирские автобусы, двигающиеся со стороны Крымского моста, могут доехать до городов Крыма, двигаясь по автоподходу по указателям «Симферополь» до транспортной развязки и далее по автомобильной дороге Феодосия – Керчь, уходя налево с транспортной развязки в направлении Симферополя», — говорится в сообщении.

«Легковушки» и пассажирские автобусы, которые едут со стороны Крымского моста, могут проехать по автоподходу в направлении «Керчь». Отмечается, что от Крымского моста до транспортной развязки съезды не предусмотрены. При этом пассажирские автобусы и легковые автомобили также смогут вернуться на мост, доехав до транспортной развязки.