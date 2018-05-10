«Альтернативы нет»: эксперт объяснил, почему пенсионный возраст в России будет повышен

Москва, 10 мая. Правительство России намерено в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. О том, почему российское общество готово к пенсионным изменениям, рассказал доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

По его мнению, вопрос о повышении пенсионного возраста назрел давно, однако его решение должно было быть постепенным. Специалист пояснил, что любое увеличение средств для реализации тех или иных проектов происходит за счет налоговых доходов граждан.

«Но так как эта сфера наиболее чувствительна, дефицит бюджета Пенсионного фонда планируется покрыть как раз за счет роста пенсионного возраста. При этом надо понимать,что есть другие методы увеличения доходов бюджета», — сказал он в комментарии агентству «Экономика сегодня».

Другого способа покрыть дефицит бюджета в нынешних российских реалиях, по его мнению, просто нет. При этом он высказал убеждение, что принятие этого решения обязательно должно сопровождаться разъяснительной работой: «нужно донести до россиян, что альтернативы ему нет».