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Создатели «Смешариков» и «Покемона» вместе снимут новый мультфильм
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    Создатели «Смешариков» и «Покемона» вместе снимут новый мультфильм

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    Создатели «Смешариков» и «Покемона» вместе снимут новый мультфильм

    Москва, 10 мая. Создатели популярного российского мультика «Смешарики», а также компании Baboon Animation и 3 Beep намерены выпустить совместную комедию. Мультипликационная картина получит название «Мой друг Финник».

    Выход мультфильма намечен на 2020 год, а бюджет картины составит 7 миллионов долларов, пишет журнал Variety.

    Сообщается, что в центре сюжета история маленькой девочки, которая переезжает из США в Шотландию, где встречает магическое существо по имени Финн.

    Отметим, работой над сценарием совместно занимались ведущий режиссер «Смешариков», а также продюсер из США, известный по работе над сериалом «Покемон». 

    Автор: Федор Веснин
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