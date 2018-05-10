Создатели «Смешариков» и «Покемона» вместе снимут новый мультфильм

Москва, 10 мая. Создатели популярного российского мультика «Смешарики», а также компании Baboon Animation и 3 Beep намерены выпустить совместную комедию. Мультипликационная картина получит название «Мой друг Финник».

Выход мультфильма намечен на 2020 год, а бюджет картины составит 7 миллионов долларов, пишет журнал Variety.

Сообщается, что в центре сюжета история маленькой девочки, которая переезжает из США в Шотландию, где встречает магическое существо по имени Финн.

Отметим, работой над сценарием совместно занимались ведущий режиссер «Смешариков», а также продюсер из США, известный по работе над сериалом «Покемон».