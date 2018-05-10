США выделят 15 млн долларов на создание «независимых» СМИ Центральной Азии 

Вашингтон, 10 мая. В США выделили средства на развитие СМИ стран Центральной Азии. Американцы посчитали, что российские СМИ якобы оказывают слишком большое влияние на общественное мнение в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.

На «независимые» СМИ в США планируют потратить 15 млн долларов. В Соединенных Штатах считают, что в странах центральной Азии, таких как Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, практически нет возможности для местных СМИ создавать свой качественный и оригинальный контент.

В США также заметили, что в этих регионах больший процент новостных и развлекательных шоу, которые смотрят жители, были созданы в России, и именно они «играют ключевую роль в формировании общественного мнения жителей данного региона».

Именно на противостояние российским СМИ в странах Центральной Азии США выделили 15 млн долларов, сообщается в контракте Агентства по международному развитию США, с которым ознакомился RT.