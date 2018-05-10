Меню
Украина
Кабмин Украины утвердил логотип Ukraine Now для продвижения страны в мире
Политика
Лавров объяснил, как США нарушили резолюцию Совбеза ООН выходом из сделки с Ираном
Следующая новость
Загрузка...

    Кабмин Украины утвердил логотип Ukraine Now для продвижения страны в мире

    141

    Кабмин Украины утвердил логотип Ukraine Now для продвижения страны в мире

    Киев, 10 мая. Кабмин Украины в четверг утвердил логотип бренда Ukraine Now для продвижения страны в мире, сообщает пресс-служба украинского правительства.

    Логотип состоит из надписи Ukraine NOW UA на белом фоне, слово NOW размещено в прямоугольнике желтого цвета, а аббревиатура UA обведена синим кругом.

    По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, бренд «Украина сейчас» разрабатывали совместно с экспертами представители правительства и мининформполитики. В сообщении пресс-службы отмечается, что специалисты создавали логотип таким образом, чтобы впоследствии его можно было использовать в том числе в качестве наклеек.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.