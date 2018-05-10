Киев, 10 мая. Кабмин Украины в четверг утвердил логотип бренда Ukraine Now для продвижения страны в мире, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Логотип состоит из надписи Ukraine NOW UA на белом фоне, слово NOW размещено в прямоугольнике желтого цвета, а аббревиатура UA обведена синим кругом.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, бренд «Украина сейчас» разрабатывали совместно с экспертами представители правительства и мининформполитики. В сообщении пресс-службы отмечается, что специалисты создавали логотип таким образом, чтобы впоследствии его можно было использовать в том числе в качестве наклеек.