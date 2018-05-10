Сирия: боевики атаковали позиции САА сразу после ракетного удара Израиля

Дамаск, 10 мая. Боевики атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Аль-Кунейтра, воспользовавшись ракетными ударами Израиля. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, сирийская армия отразила атаку боевиков, которые попытались осуществить масштабную наступательную операцию в районе населенного пункта Ас-Самдания Аль-Гарбия. При этом во время атаки боевиков израильская авиация наносила ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Аль-Кунейтра в районе населенных пунктов Аль-Баас и Хадера.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позициям иранских сил, сражающихся на стороне сирийской армии, в районе сирийского города Аль-Баас. В свою очередь иранские силы выпустили более 20 ракет по военным объектам Израиля, после чего израильские военные вновь нанесли удары по территории Сирии. Сирийским ПВО удалось уничтожить большую часть израильских ракет, однако одна из них попала в жилой дом, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения.